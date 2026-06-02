Accidente entre camioneta y motocicleta dejó un joven con lesiones leves

Personal policial acudió ayer a un siniestro vial ocurrido en la intersección de Las Provincias y Emilio N. de Torres, tras una alerta recibida a través del servicio de emergencias 911.

Por causas que son materia de investigación, una camioneta conducida por una mujer de 66 años colisionó con una motocicleta de 125 cc en la que circulaban dos jóvenes de 22 y 27 años.

Como consecuencia del impacto, el acompañante del rodado menor debió ser trasladado al Hospital local, donde los médicos constataron que presentaba lesiones de carácter leve.

La causa quedó bajo la intervención de la UFI N° 11 del Departamento Judicial San Nicolás.