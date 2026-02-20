Una mujer denunció que motociclista habría embestido a su hijo y lo dejó herido en la calle

Una vecina expresó en redes sociales su preocupación tras un episodio ocurrido este jueves entre las 19:30 y 20:00 en calle Simonino, casi Combate de Obligado. Según relató, su hijo de 12 años fue embestido por una motocicleta y, tras el hecho, la conductora se retiró del lugar sin asistirlo. La mujer sostuvo que, más allá de las circunstancias en que se produjo el impacto, lo que considera más grave es que el menor habría quedado solo y herido en la vía pública.

De acuerdo a la publicación, ya fue radicada una denuncia por presunto abandono de persona. Como datos para intentar identificar a la involucrada, indicó que se trataría de una mujer que vestía calza animal print, musculosa negra y llevaba un candado cruzado en el pecho. Además, se movilizaba en una moto 110 cc de color negro. Se aguarda el avance de la investigación para esclarecer lo sucedido.