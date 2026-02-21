Una motociclista sufrió graves lesiones tras caer en la Av. 11 de Septiembre

En la madrugada de hoy, personal policial acudió a la intersección de Avenida 11 de Septiembre y Nieto de Torres tras un llamado al 911 que alertaba sobre un siniestro vial. En el lugar, y con colaboración del Centro de Monitoreo local, se estableció que una mujer de 31 años que circulaba a bordo de una motocicleta Mondial Dax 70 perdió el control del rodado y cayó sobre la cinta asfáltica.

De acuerdo a lo informado, no hubo terceros involucrados en el hecho. La conductora fue trasladada en ambulancia al hospital local, donde permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva con lesiones de carácter grave y a la espera de una posible derivación a un centro de mayor complejidad. En el lugar trabajó Policía Científica y tomó intervención la UFI Nº 7 en turno.