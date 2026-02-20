Incendió su propia moto durante un control policial para que no se la secuestren

Un llamativo episodio se registró este viernes por la mañana, cerca de las 10:30, en la esquina de Mateo Sbert y Dávila, cuando un joven de 27 años prendió fuego su motocicleta en medio de un procedimiento de identificación policial. Según se informó, el conductor reaccionó de manera exaltada ante el requerimiento de documentación y decidió incendiar el rodado, arrojando también al fuego su teléfono celular y un mate.

Personal de Bomberos Voluntarios intervino para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara. Tras las averiguaciones, se constató que la moto no presentaba pedido de secuestro ni impedimentos legales, y el joven, que no sufrió lesiones, se retiró del lugar.

Foto: Gentileza El Diario de San Pedro.