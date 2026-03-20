Una mujer apuñaló a su ex pareja tras una discusión

Un hecho de violencia se registró en la tarde de ayer en una vivienda de calle Martín Fierro al 300, donde una mujer de 26 años fue aprehendida luego de agredir a su ex pareja.

Según informaron fuentes policiales, la joven se presentó en el domicilio de un hombre de 42 años y, tras una discusión, le provocó un puntazo con un elemento punzante en la espalda, generándole lesiones leves. La víctima fue trasladada al hospital local, donde fue asistida y luego dada de alta. En tanto, la agresora fue notificada de la causa y posteriormente recuperó la libertad. Interviene la UFI N° 7 de San Pedro.