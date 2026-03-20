Allanan viviendas en Río Tala por amenazas y abusos de armas: dos aprehendidos

Durante la madrugada de este viernes, a partir de las 3:00, se llevaron adelante cuatro allanamientos simultáneos en la localidad de Río Tala, en el marco de investigaciones por amenazas agravadas y abusos de armas originadas en conflictos de larga data entre dos familias de la zona.

Los procedimientos fueron realizados por personal del GTO de San Pedro en conjunto con efectivos de distintas dependencias policiales, con intervención de la UFI N° 11 y el Juzgado de Garantías N° 1. Como resultado de las tareas investigativas, dos de los allanamientos arrojaron resultados positivos: se secuestraron partes de un arma de fabricación casera tipo “tumbera”, dos plantas de marihuana de gran tamaño y un arma de aire comprimido adaptada para munición calibre .22.

En el marco de los operativos fueron aprehendidos dos hombres mayores de edad. Uno de ellos recuperó la libertad, mientras que el restante continúa alojado en la dependencia policial a disposición de la Justicia.