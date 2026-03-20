Gran cantidad de accidentes con heridos en un solo día

Una seguidilla de accidentes de tránsito encendió la alarma en la ciudad, donde en el transcurso de un solo día se registraron tres siniestros con personas lesionadas en distintos puntos. Los hechos ocurrieron en horas de la mañana y la noche, dejando como saldo varios heridos que debieron ser trasladados al hospital.

El primero tuvo lugar en Av. 3 de Febrero y Pellegrini, donde una motocicleta conducida por un joven de 18 años chocó contra un peatón de 55 años, resultando ambos con lesiones leves. Luego, en Independencia al 1300, una moto colisionó con un automóvil, dejando a su conductor con fractura de muñeca. Finalmente, por la noche, en Av. Sarmiento al 2100, una mujer de 39 años que circulaba en moto junto a su hijo de 2 años perdió el control y cayó sobre el asfalto: la conductora sufrió lesiones y fractura en el pie, mientras que el menor resultó ileso. En todos los casos intervino el servicio de emergencias 107 y tomó intervención la UFI N° 7 de San Pedro.

También hubo otros de menor gravedad, en total se contabilizaron 7 en total.