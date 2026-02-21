Confirman la detención del hombre que incendió su moto durante un control

Luego de que el hecho tomara estado público, en las últimas horas se conoció la versión oficial brindada por la Policía sobre el episodio ocurrido en la intersección de M. Sbert y Dr. Dávila. Según informaron desde la dependencia local, el procedimiento se inició durante una recorrida preventiva realizada en la mañana de ayer.

De acuerdo al parte policial, el personal interceptó a un hombre de 33 años que circulaba en una motocicleta Zanella 110 c.c. color roja. Al momento de la identificación, y cuando agentes de Inspección Municipal se disponían a secuestrar el rodado por falta de documentación, el sujeto se habría tornado hostil. Siempre según la versión oficial, el motociclista roció el vehículo con combustible extraído de su propio tanque y lo prendió fuego en el lugar.

Tras el incidente, el hombre fue aprehendido y quedó a disposición de la UFI N° 7 en turno, que interviene en la causa para determinar su situación procesal.