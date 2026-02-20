Una motociclista resultó herida tras chocar con una camioneta en Manuel Iglesias y Lavalle

En la mañana de ayer, personal de la Comisaría de San Pedro acudió a la intersección de Manuel Iglesias y Lavalle tras un llamado al 911 por un siniestro vial. Por causas que se tratan de establecer, colisionaron una motocicleta Gilera Smash de color azul, sin dominio colocado, conducida por una mujer de 24 años, y una camioneta Toyota Hilux gris, al mando de un hombre de 53.

Al lugar arribó una ambulancia del SAME 107 que trasladó a la conductora del rodado menor al nosocomio local, donde se constató que presentaba lesiones de carácter leve. Interviene la UFI N° 7, que inició actuaciones para determinar las circunstancias del hecho.