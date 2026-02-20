Allanamiento positivo: secuestran escopeta sin numeración en una vivienda de Dávila al 600

Un hombre de 57 años fue notificado de la formación de una causa luego de que se realizara un allanamiento en su vivienda, en el marco de una denuncia radicada en la Comisaría de la Mujer y la Familia de San Pedro.

El procedimiento se llevó a cabo en horas de la tarde de ayer, cuando personal del Grupo Táctico Operativo, junto a efectivos del Destacamento de Santa Lucía, certificó el domicilio del denunciado y solicitó la correspondiente orden judicial. La medida fue otorgada por el Juzgado de Garantías N° 3 de San Nicolás y se diligenció en una vivienda ubicada en calle Dávila al 600.

El allanamiento arrojó resultado positivo: se secuestró una escopeta calibre 16 sin marca ni numeración visible, con un cartucho colocado del mismo calibre. La Fiscalía local dispuso el traslado del hombre a la dependencia policial para notificarlo de la formación de la causa.