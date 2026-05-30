COOPSER fue anfitriona de la reunión mensual de APEBA

La cooperativa COOPSER fue anfitriona este jueves de una nueva reunión de trabajo de la Asociación de Prestadores Eléctricos de la Provincia de Buenos Aires (APEBA), desarrollada en el salón del Club Náutico San Pedro. El encuentro reunió a representantes de distintas cooperativas y distribuidoras eléctricas bonaerenses para analizar la situación actual del sector.

En representación de COOPSER participaron integrantes del Consejo de Administración junto a miembros del equipo técnico y profesional de la entidad. También asistieron autoridades de cooperativas de diferentes localidades de la provincia, en el marco de las reuniones periódicas que impulsa APEBA para coordinar acciones y abordar problemáticas comunes.

Durante la jornada se analizaron diversos temas vinculados al escenario energético actual, especialmente los cambios derivados de los procesos de desregulación del mercado eléctrico, las modificaciones en los sistemas de compra y comercialización de energía y el impacto que distintas medidas adoptadas a nivel nacional podrían tener sobre las cooperativas y la prestación del servicio.