ANSES confirmó el calendario de pagos de la AUH para junio

La ANSES dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente a junio de 2026 para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), cuyos cobros se realizarán de manera escalonada según la terminación del DNI.

Además, el organismo recordó que los titulares pueden consultar la fecha y lugar de cobro a través de los canales oficiales de ANSES. En mayo, la prestación recibió un aumento del 3,38% en el marco de la actualización por movilidad.

El calendario de pagos quedó establecido de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Desde el organismo previsional recomendaron verificar la información únicamente a través de los medios oficiales para evitar confusiones o posibles estafas.