Una familia perdió todo en un incendio y pide ayuda

Una familia sufrió pérdidas totales tras el incendio de su vivienda ocurrido durante la madrugada del lunes en una casa ubicada en Hermano Indio al 2100. En el lugar trabajaron los Bomberos Voluntarios para sofocar las llamas, que se propagaron rápidamente por los distintos ambientes. La propietaria, madre de dos niños, fue asistida por una ambulancia en estado de shock y actualmente se encuentra alojada junto a sus hijos en la casa de familiares.

A través de redes sociales, la damnificada expresó: “En unos segundos perdí todo lo que de a poco me costó tener. Anoche se me incendió mi casa y como verán muy poco quedó. Gracias a todos por los mensajes y el apoyo, solo es material lo que se perdió pero que aún así me duele como nunca. Gracias a Dios pude sacar a mis hijos que vale más que todo. Gracias y gracias gente. Dejo mi alias porque varia gente me mandó para aportar su granito: Flor.mp57, cada granito suma. Y otra vez mil gracias a todos por aunque sea mandar msj 😭😭💔”.

También para donaciones pueden comunicarse al 3329 55 8395.

