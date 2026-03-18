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Cultura

Hallaron la garra fósil de un perezoso prehistórico en Bajo Tala

Redacción CWSP

El Grupo Conservacionista de Fósiles recuperó recientemente una falange ungueal fósilizada, es decir, una “garra”, perteneciente a un perezoso prehistórico, en el yacimiento de Campo Spósito, ubicado en el Bajo del Tala. El hallazgo se suma a los importantes registros paleontológicos de la zona.

Según los especialistas, la pieza corresponde a un perezoso terrestre en etapa de desarrollo, probablemente del género Lestodon. En ejemplares adultos, estas garras podían superar los 20 centímetros de largo y se cree que eran utilizadas como herramientas para atraer ramas o como defensa ante amenazas. Desde el museo indicaron que, por su tamaño, el fósil hallado habría pertenecido a un ejemplar muy joven, describiéndolo como “un cachorro caminando entre gigantes”.