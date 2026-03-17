Detuvieron a joven de 18 años por la brutal agresión a Daniel Serra

En la tarde de ayer fue detenido Aaron Figueroa, señalado como el presunto autor de la violenta agresión a Daniel Serra, quien a fines de febrero sufrió una fractura de cráneo en un hecho que generó fuerte conmoción.

Según la información oficial, se efectivizó la detención de un masculino de 18 años que era intensamente buscado por la Justicia y sobre quien pesaba una orden de captura en el marco de una causa caratulada como homicidio en grado de tentativa. El detenido quedó alojado a disposición del juzgado interviniente, con intervención de la UFI N° 7 local.