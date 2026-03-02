Una detenida por sustraer documentación a una mujer de 66 años

En la tarde de ayer, personal policial acudió a la intersección de Pellegrini y J. B. Justo tras un llamado al servicio de emergencias 911. En el lugar se entrevistaron con la víctima, una mujer de 66 años, quien manifestó que otra femenina le había arrebatado documentación del bolsillo de su mochila.

A partir de la rápida intervención, los efectivos realizaron un rastrillaje en la zona y, a pocas cuadras del lugar, lograron aprehender a una mujer de 36 años, quien tenía en su poder la documentación sustraída.

La imputada fue trasladada y quedó alojada a disposición de la UFI N° 11, notificada de la formación de la causa por hurto en grado de tentativa. Posteriormente, recuperó la libertad, conforme a lo dispuesto por la autoridad judicial interviniente.