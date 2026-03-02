Pidió carne en un comercio y se fue sin pagar: fue detenido a pocas cuadras

En la noche de ayer, personal policial acudió a un comercio ubicado en la intersección de Las Provincias y Saavedra, donde el encargado —un joven de 20 años— denunció un hecho delictivo ocurrido minutos antes.

Según relató, un hombre solicitó cortes de carne vacuna y, tras recibir la mercadería, se retiró del lugar sin abonar el importe correspondiente. De inmediato se implementó un operativo de búsqueda en las inmediaciones.

El sospechoso fue interceptado en Las Provincias y San Lorenzo, tratándose de un masculino de 40 años, a quien se le secuestró aproximadamente un kilogramo de carne vacuna sustraída momentos antes. El individuo fue aprehendido y quedó alojado a disposición de la UFI N° 11, imputado por el delito de hurto.