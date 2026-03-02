Fuertes críticas al juez Anselmo González tras la liberación de un un joven con antecedentes

La bronca y el malestar se instalaron tras la decisión del Juzgado de Ejecución Penal del Departamento Judicial San Nicolás, que dispuso la liberación de Jeremías Zacarías, de 22 años, luego de que permaneciera detenido apenas 24 horas. La medida fue adoptada por el juez Anselmo Ezequiel González, quien resolvió revocar el beneficio de prisión domiciliaria y ordenar su inmediata detención, aunque luego consideró que su estado de salud justificaría la suspensión de la pena tras analizar un hábeas corpus presentado por la defensa.

Zacarías, quien quedó parapléjico tras un episodio que lo dejó en silla de ruedas, es señalado en la causa por distintos hechos delictivos. Sin embargo, vecinos de San Pedro aseguran haberlo visto conducir distintos rodados y lo vinculan con episodios de violencia. Entre los antecedentes que figuran en la investigación, se lo menciona como participante de un ataque armado contra otro joven que terminó con una herida de bala en una pierna y posterior denuncia de la madre de la víctima. Además, el imputado aparece involucrado en otras actuaciones policiales desde su adolescencia.

La presencia del joven en el barrio volvió a generar indignación entre los vecinos, quienes cuestionan las decisiones judiciales vinculadas a su situación procesal. Actualmente, Zacarías se encuentra a la espera de juicio en la causa conocida como “El Clan”, donde junto a otras siete personas se lo acusa por la comercialización y distribución de drogas, uno de los expedientes más resonantes en su historial judicial.

Fuente: Diario EL Norte San Nicolás.