Recuperaron en San Pedro una moto robada en Morón

Personal de la Sub DDI San Pedro-Baradero recuperó una motocicleta con pedido de secuestro activo por robo durante un operativo de prevención realizado en la ciudad de San Pedro.

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de las calles Oliveira Cesar y Litoral, donde efectivos policiales identificaron a dos hombres que circulaban en una motocicleta Yamaha FZ FI sin chapa patente colocada.

Al inspeccionar el rodado, los investigadores constataron que la moto registraba un pedido de secuestro activo desde el 24 de mayo de 2022, en el marco de una causa por robo de motovehículo, solicitada por la UFI y J Nº 1 del Departamento Judicial de Morón.

Ante esta situación, se procedió al secuestro de la motocicleta y a la imputación del conductor, quien quedó sujeto a las actuaciones legales correspondientes.

La causa quedó bajo intervención de la UFI Nº 11 de San Pedro, que avaló el accionar policial. En tanto, la motocicleta permanecerá resguardada en la sede de la Sub DDI hasta ser restituida a su propietario.