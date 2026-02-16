Un motociclista resultó herido tras un choque en la esquina de Pellegrini y Caroni

En la jornada de ayer, personal policial acudió a la intersección de calles Pellegrini y Caroni de esta ciudad, donde por causas que se intentan establecer se produjo una colisión entre una motocicleta Keller 110 cc de color roja, conducida por un hombre de 58 años, y un automóvil Fiat gris al mando de una mujer de 67 años.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia al nosocomio local, donde se constató que presentaba fractura en la pierna izquierda. Se dio intervención a la Fiscalía local, que lleva adelante las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.