Aprehenden a un hombre por agredir a su ex pareja en un caso de violencia de género

Un nuevo hecho de violencia de género se registró en la tarde de ayer en la ciudad de San Pedro, cuando personal policial acudió a un domicilio ubicado en inmediaciones de calle Sargento Selada al 2000 tras un llamado de alerta.

En el lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión de un hombre de 27 años, quien habría agredido físicamente a su ex pareja, una mujer de 36 años. El acusado fue trasladado a la Dependencia y quedó alojado en el sector de calabozos, imputado por el delito de lesiones leves. La causa es instruida por la Fiscalía N° 11, que dispuso las actuaciones correspondientes.