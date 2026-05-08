Un joven motociclista sufrió lesiones leves tras un choque en Boulevard Moreno y Belgrano

En horas de la tarde de ayer, personal de la Estación de Policía Comunal acudió a la intersección de Boulevard Moreno y Belgrano, donde por causas que son materia de investigación se produjo una colisión entre una motocicleta Honda 150 cc de color negra, conducida por un joven de 20 años, y un automóvil Volkswagen blanco guiado por una mujer de 32 años.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor fue trasladado al nosocomio local, donde se constató que presentaba lesiones de carácter leve, sin complicaciones.

La fiscalía local tomó intervención en el hecho para avanzar con las actuaciones correspondientes.