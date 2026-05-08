Buscan esclarecer la desaparición de hacienda en la zona de islas entre San Pedro y Baradero

La Justicia lleva adelante una investigación por la desaparición de aproximadamente 700 novillos de un establecimiento rural ubicado en la zona de islas perteneciente a la jurisdicción de San Pedro y Baradero.

La situación fue detectada cuando trabajadores rurales intentaron reunir el ganado para realizar tareas de vacunación, momento en el que advirtieron el importante faltante de animales.

La causa es investigada por la Fiscalía de Baradero, que intenta determinar las circunstancias en las que se produjo la desaparición de la hacienda.

Además, el encargado del campo y responsable del cuidado de los animales no pudo ser ubicado desde el mismo día en que debía colaborar con el encierre del ganado. Según trascendió, los investigadores trabajan sobre la posibilidad de que haya viajado hacia una provincia del nordeste argentino, de donde sería oriundo.