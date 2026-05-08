Motociclista hospitalizado tras chocar con un auto

En el día de ayer, personal policial acudió a la intersección de calle Lucio Mansilla y 25 de Mayo, donde por causas que se intentan establecer se produjo una colisión entre una motocicleta Gilera 150 cc de color negra, conducida por un joven de 23 años, y un automóvil Chery color naranja guiado por un hombre de 63 años.

A raíz del impacto, el conductor del rodado menor fue trasladado al nosocomio local, donde se constató que presentaba lesiones leves.

En el hecho interviene la fiscalía local, que lleva adelante las actuaciones correspondientes.