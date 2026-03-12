Un hombre fue aprehendido tras provocar una fractura en el brazo a otro durante una discusión

Personal policial aprehendió a un hombre de 36 años tras un violento episodio ocurrido en la intersección de Carlos Noseda y avenida 3 de Febrero. Según informaron fuentes policiales, el hecho se produjo luego de una discusión con otro hombre de 63 años, a quien le propinó un golpe en el antebrazo izquierdo.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió una fractura en el antebrazo izquierdo. Tomó intervención la fiscalía local, que dispuso la notificación de la causa para el imputado, quien quedó alojado en el sector de calabozos de la dependencia policial a la espera de su primera comparecencia en sede fiscal.