Difundieron en facebook el robo de una motomel 110

Una vecina de San Pedro utilizó las redes sociales para denunciar el robo de la motocicleta de su hermano y solicitar colaboración de la comunidad para intentar recuperarla.

A través de una publicación en Facebook, Ciin Paz Bevilacqua informó que delincuentes sustrajeron una moto Motomel 110 y difundió algunos detalles para facilitar su identificación.

Según indicó, el rodado posee manoplas violetas y la patente ubicada al costado de la rueda. Además, compartió el número de motor G073227 y pidió que, en caso de verla o recibir una oferta de compra, se comuniquen al 3329-333088.

En el mensaje, también solicitó a los vecinos que compartan la publicación y advirtió: “No la compren”.