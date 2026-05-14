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Las Redes

Difundieron en facebook el robo de una motomel 110

Redacción CWSP

Una vecina de San Pedro utilizó las redes sociales para denunciar el robo de la motocicleta de su hermano y solicitar colaboración de la comunidad para intentar recuperarla.

A través de una publicación en Facebook, Ciin Paz Bevilacqua informó que delincuentes sustrajeron una moto Motomel 110 y difundió algunos detalles para facilitar su identificación.

Según indicó, el rodado posee manoplas violetas y la patente ubicada al costado de la rueda. Además, compartió el número de motor G073227 y pidió que, en caso de verla o recibir una oferta de compra, se comuniquen al 3329-333088.

En el mensaje, también solicitó a los vecinos que compartan la publicación y advirtió: “No la compren”.