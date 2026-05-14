Una motociclista resultó herida tras un choque entre una moto y un auto

Personal de la Estación de Policía Comunal San Pedro intervino durante las primeras horas de este miércoles en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de Reinaldo Ansaloni y Alvarado.

Por causas que son materia de investigación, una motocicleta Gilera 110 cc conducida por una mujer de 41 años colisionó con un automóvil Fiat Siena gris manejado por un hombre de 53 años. Como consecuencia del impacto, la conductora del rodado menor fue trasladada a la guardia del hospital local, donde se constató que presentaba lesiones leves. La causa quedó bajo intervención de la fiscalía local.