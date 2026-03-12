Allanamiento en Basabilbaso al 300: secuestran una cocina y herramientas

Personal del Gabinete Criminológico llevó adelante tareas investigativas a partir de una solicitud del Juzgado de Paz de San Pedro, logrando establecer el domicilio donde podrían hallarse elementos vinculados a la causa. Con esa información se gestionó una orden de allanamiento, que fue otorgada por el Juzgado de Garantías de San Nicolás.

El procedimiento se realizó junto a efectivos de la dependencia policial en una vivienda ubicada en Basabilbaso al 300, donde se procedió al secuestro de una cocina a gas y diversas herramientas que eran buscadas en el marco de la investigación. En el lugar fue identificado el morador, un hombre de 56 años. Interviene la fiscalía local, que dispuso la notificación de la causa y el secuestro de los elementos hallados durante el operativo.