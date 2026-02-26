Canalweb San Pedro
Policiales

Un hombre es buscado tras hundirse una canoa en el Paraná

Redacción CWSP

Un hombre es intensamente buscado luego de que la embarcación en la que navegaba junto a un amigo se diera vuelta y se hundiera en el río Paraná, a la altura del kilómetro 245, frente a la zona de islas. El accidente ocurrió cuando ingresó agua en la canoa que utilizaban para trasladar miel.

Uno de los ocupantes, Gustavo Fussi (60), logró mantenerse a flote y fue rescatado y asistido al llegar a puerto. En tanto, continúa el operativo para dar con Sergio Gillio (50), quien permanece desaparecido desde el momento del siniestro.