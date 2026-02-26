Un hombre es buscado tras hundirse una canoa en el Paraná

Un hombre es intensamente buscado luego de que la embarcación en la que navegaba junto a un amigo se diera vuelta y se hundiera en el río Paraná, a la altura del kilómetro 245, frente a la zona de islas. El accidente ocurrió cuando ingresó agua en la canoa que utilizaban para trasladar miel.

Uno de los ocupantes, Gustavo Fussi (60), logró mantenerse a flote y fue rescatado y asistido al llegar a puerto. En tanto, continúa el operativo para dar con Sergio Gillio (50), quien permanece desaparecido desde el momento del siniestro.