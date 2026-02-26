Sustrajeron una moto en Ayacucho al 100 y la dueña solicita datos para recuperarla

Una vecina denunció públicamente el robo de su ciclomotor, ocurrido en calle Ayacucho 148. La víctima dio a conocer la situación a través de sus redes sociales, donde expresó su preocupación por lo sucedido.

“Me llevaron la moto de calle Ayacucho 148. Agradezco cualquier información”, escribió en su publicación, solicitando la colaboración de la comunidad para poder recuperar el rodado. Quienes puedan aportar datos pueden comunicarse de manera privada con la damnificada o dar aviso a la policía.