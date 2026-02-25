Hallaron sin vida en su celda a Nicolás Biló, acusado por el crimen de Aquiles Castañares

Nicolás Biló fue hallado sin vida en su celda de la Unidad Penal N° 13 de Junín, donde permanecía detenido desde 2024 bajo la acusación de “homicidio agravado” por el asesinato de Aquiles Castañares. El cuerpo fue encontrado en la celda 9 del pabellón Nº 9, según se informó oficialmente.

El caso se encontraba próximo a ser elevado a juicio, mientras que el imputado se había negado a declarar durante todo el proceso. La causa contaba con pericias, testimonios y registros de cámaras de seguridad que lo ubicaban en el lugar del hecho, además de declaraciones que confirmaban que existía una relación previa entre ambos.