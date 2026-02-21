Un conductor alcoholizado y una moto por maniobras peligrosas en control nocturno

En el marco de un operativo de control nocturno realizado en San Pedro, personal de la Dirección de Tránsito retuvo un automóvil cuyo conductor circulaba con un alto nivel de alcohol en sangre. El procedimiento se llevó a cabo durante la madrugada, cuando los inspectores detectaron que el automovilista se encontraba totalmente alcoholizado, por lo que se procedió al secuestro del vehículo y a labrar las actuaciones correspondientes.

En el mismo operativo también fue retenida una motocicleta, ya que su conductor realizaba maniobras peligrosas en la vía pública, poniendo en riesgo su integridad y la de terceros. Desde el área de Tránsito recordaron la importancia de respetar las normas y evitar conductas imprudentes, especialmente durante la noche, cuando suelen intensificarse los controles preventivos.