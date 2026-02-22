Sin avances en la búsqueda de los presos que escaparon del penal de Baradero

A casi dos meses de la evasión registrada en la Unidad Penitenciaria N° 11 de Baradero, continúan prófugos Ariel Vega Rolón y Matías Nahuel Zapata, ambos oriundos de San Nicolás y condenados por robo calificado. Los internos escaparon el 26 de diciembre del establecimiento de régimen semiabierto y, pese a los operativos realizados, hasta el momento no fueron recapturados. En un primer momento se habló de tres evadidos, aunque luego se confirmó que fueron dos.

La fuga habría ocurrido alrededor de las 17 y fue advertida recién cerca de las 23 durante un control interno. Según trascendió de manera extraoficial, los detenidos se encontraban alojados en los pabellones 1 y 2 y estaban próximos a recuperar la libertad. En paralelo, también permanece prófugo David Barrios, de 33 años, quien escapó de la Alcaidía de Lomas de Zamora, donde estaba detenido acusado de un violento asalto cometido en Temperley.