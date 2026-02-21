Grave accidente en la madrugada: familiares piden cadena de oración

Familiares de Florencia Bian solicitaron en las últimas horas una cadena de oración por su salud, luego de confirmarse que deberá ser trasladada a un centro de alta complejidad debido a la gravedad de las lesiones que sufrió. La joven permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital local, a la espera de la derivación.

A través de redes sociales, su madre, Angelica Marsico, expresó un mensaje pidiendo acompañamiento y oraciones por su hija: “Por favor pido cadena de oración para mi hija, tuvo un accidente y va a ser trasladada. Les pido por favor que pidan por ella. Gracias, gracias, gracias”.

El hecho ocurrió en la madrugada de hoy, cuando personal policial acudió a la intersección de Avenida 11 de Septiembre y Nieto de Torres tras un llamado al 911 que alertaba sobre un siniestro vial. Con colaboración del Centro de Monitoreo, se estableció que la joven, de 31 años, circulaba a bordo de una motocicleta Mondial Dax 70 y, por causas que se tratan de establecer, perdió el control del rodado y cayó sobre la cinta asfáltica, sin intervención de terceros.

En el lugar trabajó Policía Científica y tomó intervención la UFI Nº 7 en turno, que lleva adelante las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del accidente.