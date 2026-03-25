Un camión despistó en la Ruta 9 a la altura de Villa General Savio y perdió parte de su carga

Un camión Mercedes Benz protagonizó un despiste en la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 221, en jurisdicción de Villa General Savio, sin que se registraran personas heridas.

El hecho fue advertido a través de un llamado al 911, lo que motivó la intervención del personal policial. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que, por causas que se tratan de establecer, el vehículo —de color blanco y dominio YKV648— se desvió hacia el cantero central, provocando la pérdida de parte de la carga que transportaba.

El camión era conducido por un hombre de 46 años, oriundo de Villa Constitución, quien circulaba sin acompañantes y resultó ileso.

A pesar del incidente, no se registraron obstrucciones en la calzada, por lo que el tránsito se mantuvo con normalidad en la zona.