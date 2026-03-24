Le robaron el auto a la máxima autoridad policial de la región

El superintendente Interior Norte II de la Policía Bonaerense, comisario mayor Alejandro Rodrigo Ledesma, sufrió en carne propia la inseguridad que vive el norte de la provincia cuando le robaron el auto que había dejado estacionado por un desperfecto mecánico en la Ruta 9.

El hecho ocurrió entre la noche del jueves y la mañana del viernes, cuando el funcionario policial, de 52 años, viajaba hacia San Nicolás. En el trayecto, al pasar por la zona de Ramallo, el vehículo -un Ford Focus negro- comenzó a presentar un problema mecánico en una de sus ruedas.

Ante la imposibilidad de seguir manejando, decidió dejarlo estacionado en la colectora, a la altura del kilómetro 224 aproximadamente, luego de cruzar el arroyo que separa ambas localidades. El auto quedó cerrado y el conductor siguió viaje por otro medio.

Sin embargo, al regresar el viernes cerca de las 8 de la mañana para buscarlo, se encontró con que ya no estaba. Según denunció, el vehículo fue sustraído por desconocidos sin necesidad de forzar nada.

Fuente: D.Uno