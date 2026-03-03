Tres jóvenes heridas tras caída de motocicleta en Las Provincias al 1000

En el día de ayer, en horas de la noche, personal policial acudió a Las Provincias al 1000, donde por causas que se tratan de establecer una motocicleta Keller 110 cc color negra perdió la estabilidad y sus ocupantes cayeron sobre la cinta asfáltica.

El rodado era conducido por una adolescente de 15 años, quien iba acompañada por dos jóvenes de 18 años. Por motivos que aún se investigan, la conductora perdió el control del vehículo, provocando la caída de las tres ocupantes.

Las jóvenes fueron trasladadas en ambulancia al Hospital Subzonal San Pedro, donde se constató que presentaban escoriaciones varias, sin lesiones de gravedad, salvo complicaciones. Interviene la Fiscalía del Joven, que inició actuaciones para determinar la mecánica del hecho.