Colisión entre una motocicleta y una bicicleta en Boulevard Moreno y Belgrano

En el día de ayer, personal policial acudió a la intersección de Boulevard Moreno y Belgrano, donde por causas que se tratan de establecer se produjo una colisión entre una motocicleta y una bicicleta.

El hecho involucró a una motocicleta Honda Wave roja, que circulaba sin dominio colocado, conducida por un joven de 19 años, y una bicicleta de paseo color verde agua, guiada por una mujer de 26 años. Según se informó, la bicicleta no se encontraba en el lugar al arribo del personal policial.

Como consecuencia del impacto, la conductora del rodado de menor porte fue trasladada en ambulancia al nosocomio local, donde se determinó que presentaba lesiones de carácter leve, salvo complicaciones. Interviene la Fiscalía local, que inició actuaciones para establecer la mecánica del siniestro.