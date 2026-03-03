El “Country” de San Pedro vuelve en Expoagro con show en vivo y relanzamiento del proyecto 2026

El “country” con su marca “San Pedro” dirá presente una vez más en Expoagro, de la mano de Country2.com, la productora creadora del “San Pedro Country Music Festival”, que completó 20 ediciones consecutivas cada septiembre entre 2003 y 2025.

En el inicio de un año en el que se anunciarán nuevos proyectos, la productora participará de la Jornada de Jóvenes en el Tecnódromo de la mega muestra agropecuaria más importante del país, con un cierre artístico especial.

El jueves 12 de marzo, al finalizar las actividades previstas en el microestadio a cielo abierto que reúne a las empresas más relevantes del sector, se presentará un mini show en vivo del grupo nicoleño Cherry Collins, invitado frecuente al festival sampedrino y animador habitual de eventos en la región.

La propuesta incluirá además una demostración de line dance a cargo de Rosario Country Rebels, escuela pionera en la provincia de Santa Fe y una de las más destacadas del país.

La elección de esta jornada apunta a sumar un atractivo adicional para jóvenes estudiantes y empresarios que participarán de las actividades en el marco de la exposición, que se desarrollará del 10 al 13 de marzo en el Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás.

La presentación estará a cargo de Pedro “Turko” Ibáñez, conductor histórico del festival, quien también tendrá la responsabilidad de conducir las actividades programadas en el Tecnódromo durante esa jornada.

La participación formará parte de la agenda oficial del Tecnódromo y será impulsada por Country2.com, invitada especialmente por Expoagro para desarrollar este segmento artístico, cuyo contenido también será difundido a través de sus redes sociales.

Tras su participación en 2016 en el stand de la Municipalidad de San Pedro, la propuesta no había vuelto a ser convocada. Esta nueva presentación representa una oportunidad clave para conectar con público de distintos puntos del país y del exterior, en el marco del relanzamiento del proyecto y la futura confirmación de la agenda 2026.