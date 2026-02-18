Detuvieron en Chaco a un hombre que estaba prófugo por abuso sexual agravado

Un hombre de 40 años, identificado como Néstor Gerardo Alfonzo, fue detenido tras permanecer prófugo desde 2020 en el marco de una causa por abuso sexual agravado con acceso carnal. La investigación fue impulsada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 11, a cargo de la fiscal Viviana Ramos, y llevada adelante por personal de la Sub DDI Baradero–San Pedro.

Luego de distintas tareas de inteligencia que incluyeron análisis de líneas telefónicas, movimientos bancarios y geolocalización, se logró establecer que el imputado se encontraba en la ciudad de Resistencia. Con la colaboración de la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía de Chaco, fue localizado y detenido mientras vendía en la vía pública en la zona peatonal.

El acusado fue trasladado a San Pedro, donde quedó alojado en la Sub DDI a la espera de cupo para su derivación a una unidad penitenciaria. Ya fue indagado de manera virtual y la causa continúa bajo la órbita de la fiscalía interviniente y el Juzgado de Garantías N° 3 de San Nicolás.