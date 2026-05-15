Le robaron la bicicleta mientras trabajaba

Una vecina denunció el robo de su bicicleta ocurrido en el patio de su vivienda mientras se encontraba trabajando. El hecho fue dado a conocer a través de redes sociales por la usuaria “yeriitaurizano1”, quien pidió colaboración de la comunidad para intentar recuperarla.

“Me robaron la bici en el patio de mi casa mientras estaba trabajando”, expresó en la publicación, donde además solicitó que cualquier información sea comunicada al teléfono 3329-331186.