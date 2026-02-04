El tren Rosario–Retiro perdió más de 70 mil pasajeros en un año

El Observatorio Social del Transporte (OST) de la provincia de Santa Fe advirtió sobre un fuerte retroceso del sistema ferroviario de pasajeros. Aseguró que el servicio de tren Rosario–Retiro es un caso paradigmático, con una caída interanual de pasajeros del 27% al cierre de 2025, lo que representa más de 70.000 boletos menos.

La combinación de suspensiones de servicios, falta de inversiones en el interior del país y una caída abrupta de usuarios expone lo que desde el OST definen como “un proceso de degradación deliberada del tren como política pública”. Según el informe al que accedió La Capital, entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 se perdió el 50% de los servicios de larga distancia que existían al final de la gestión anterior.

De acuerdo al documento, la política ferroviaria del Gobierno nacional se apoya en dos herramientas legales centrales: la Ley 27.742, conocida como “Ley Bases”, que habilita la privatización de las empresas públicas ferroviarias, y el DNU 525/24 de Emergencia Ferroviaria. Este decreto permite suspender servicios, reducir personal y salarios y postergar tareas de mantenimiento, aunque también habilita la realización de inversiones puntuales.