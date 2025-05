Transportaba pollos sin refrigeración y le decomisaron la carga

Este martes por la mañana, personal de Inspección de Tránsito detectó un camión que circulaba desde Baradero transportando cajones de pollo en condiciones totalmente irregulares. El vehículo no contaba con patentes, carecía de luces, no tenía documentación habilitante y además no estaba homologado para el tipo de carga que transportaba, ya que no poseía el sistema de refrigeración necesario.

Ante estas irregularidades, se dio intervención al Departamento de Bromatología, que procedió al decomiso y posterior destrucción de la mercadería en el corralón municipal, por representar un riesgo para la salud pública.