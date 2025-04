Accidente en Av. Sarmiento: un auto fue embestido por un montacargas

Este miércoles por la mañana se produjo un accidente de tránsito en calle Av. Sarmiento, entre Obligado y Las Heras, cuando un Fiat 147 fue embestido por un montacargas que realizaba tareas de descarga en un camión. El automóvil, conducido por un joven, habría salido desde detrás del camión sin ser advertido por el operario.

El vehículo sufrió daños importantes, producto del impacto con la uña del shale. Según testigos, la zona no contaba con la señalización adecuada, lo que pudo haber favorecido la colisión. Afortunadamente, no hubo personas heridas y no fue necesaria la intervención del SAME.