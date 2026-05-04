tragedia en arrecifes: murió un joven aplastado por una máquina agrícola

Una trágica muerte se registró este domingo en un establecimiento rural ubicado a la altura del kilómetro 85 de la Ruta Provincial 51, en cercanías de la ciudad de Arrecifes, donde un joven perdió la vida tras ser aplastado por una máquina agrícola mientras realizaba tareas de mantenimiento.

De acuerdo a la información difundida por el portal Casos Policiales, el accidente ocurrió durante la mañana cuando, por causas que son materia de investigación, la maquinaria cayó sobre la víctima provocándole heridas fatales.

Tras el llamado de emergencia, personal policial y servicios de asistencia médica acudieron rápidamente al lugar, aunque lamentablemente el joven ya había fallecido al momento de ser asistido.

La causa quedó en manos de las autoridades judiciales correspondientes, que trabajan para determinar cómo se produjo el fatal episodio. El hecho volvió a generar preocupación por los peligros asociados a las tareas rurales y el manejo de maquinaria pesada en el ámbito agrícola.