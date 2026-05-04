Apareció Franco Gabriel Huesa que era intensamente buscado

El hombre de 28 años que era buscado desde el fin de semana en San Pedro, en el marco de una causa por “Averiguación de paradero” a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°11, fue hallado este lunes en buen estado de salud.

Se trata de Franco Gabriel Huesa, quien había sido visto por última vez el pasado sábado por la mañana en la zona del viejo astillero. Su ausencia había motivado un operativo de búsqueda por parte de las autoridades.

De acuerdo a lo informado, el joven regresó por sus propios medios a su domicilio y, hasta el momento, no brindó una declaración formal ante la Justicia sobre lo ocurrido. La causa continúa en trámite.