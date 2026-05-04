Denuncian el robo de un caballo y piden ayuda para encontrarlo

Una vecina utilizó las redes sociales para denunciar el robo de un caballo y solicitar colaboración de la comunidad para poder recuperarlo.

La damnificada, identificada como Veronica Villarruel, publicó un mensaje en el que indicó que el animal fue sustraído en inmediaciones de la Escuela Nº18.

“Se robaron este caballo por la Escuela 18, cualquier cosa que sepan o si lo vieron se los encargo”, expresó la mujer a través de sus redes sociales junto a una imagen del equino robado.

La publicación comenzó a difundirse rápidamente entre vecinos y usuarios de la zona, quienes compartieron el pedido con el objetivo de obtener información que permita dar con el paradero del animal.