Empresa contratista de Ternium despidió a unos 80 trabajadores y la UOM intervino ante trabajo

La empresa DAMLUC Servicios y Mantenimientos SRL, contratista de la siderúrgica Ternium, notificó la interrupción de contratos laborales de alrededor de 80 trabajadores, en su mayoría vinculados a la actividad metalúrgica. La situación fue confirmada por la seccional San Nicolás de la UOM, que ya realizó una presentación ante el Ministerio de Trabajo bonaerense para resguardar los derechos de los empleados afectados.

Según trascendió, la firma —radicada en el Parque Comirsa y prestadora de servicios en la planta General Savio de Ramallo— argumentó problemas económicos y una fuerte caída de la actividad para avanzar con las desvinculaciones bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla despidos por falta o disminución de trabajo. Además, se conoció que el recorte estaría relacionado con la finalización del vínculo contractual entre DAMLUC y Ternium, su único cliente. Mientras tanto, la siderúrgica retendría pagos pendientes para destinarlos a un fondo orientado al pago de indemnizaciones.