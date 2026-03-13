Personal de la UTOI realizó recorridas preventivas en distintos barrios de la ciudad
Durante la jornada de ayer se hizo presente en la ciudad personal de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de San Nicolás, que arribó con dos móviles y dotaciones completas para llevar adelante tareas de prevención.
Según se informó, los efectivos realizaron recorridas por distintos sectores y barrios considerados conflictivos, con el objetivo de reforzar la presencia policial y las tareas de prevención del delito dentro de la jurisdicción.