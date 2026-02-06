Tensión en Fonavi 1: dos hombres fueron aprehendidos tras provocar disturbios y enfrentar a la policía

En la madrugada de este martes, personal policial intervino ante reiterados llamados al 911 por un conflicto vecinal registrado en el barrio Fonavi 1 de esta ciudad.

Al arribar al lugar y mientras los efectivos intentaban restablecer el orden entre varios vecinos, dos hombres de 26 y 27 años comenzaron a entorpecer el procedimiento e incitar a la violencia, por lo que fueron aprehendidos y trasladados a la seccional. Ambos quedaron a disposición de la Justicia, imputados por el delito de resistencia a la autoridad, con intervención de la UFI N°11.